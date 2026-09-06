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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иэн Гэрри: «Мне кажется, если бы я вышел на бой с Махачевым прямо сейчас, то победил бы»

Боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри считает, что победил бы чемпиона Ислама Махачева , если бы подрался с ним прямо сейчас.

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