Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Ничтожество лидеров капитализма по отношению к пенсионерам. Регламент приема пенсов на подработку не утвержден, торг ...Названы сферы, гд...
  • Виктор Нигматкулов
    БанкротыБанк Уралсиб запу...
  • Виктор Нигматкулов
    Не ходите люди в Уралсиб. Это пирамидаБанк Уралсиб запу...

В РАН ответили, к чему приведет «перезапуск» продуктовых талонов в России

###abc-test="news_widget-list_inc021_page_core"###Введение продуктовых талонов на территории России приведет к спекуляциям, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх