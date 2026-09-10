Современную замену устаревшим Ан-24 и Ан-26 оценили в Индии: Россия поставит индийским авиакомпаниям 85 российских Ил-114-300

Россия также может локализовать производство Ил-114-300 в Индии Объединенная авиастроительная корпорация договорилась с двумя индийскими авиакомпаниями о потенциальной поставке в общей сложности 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300.
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