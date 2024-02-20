На ледяных лунах Солнечной системы, скорее всего, жизни нет

Это выглядит как серьезный удар по шансам найти жизнь в Солнечной системе. Новое исследование, изучающее кратеры на Титане, принесло плохие новости насчет поисков жизни на этой луне, а возможно, и на других ледяных лунах Солнечной системы.
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