Россиянка Мирра Андреева обыграла лучшую теннисистку мира в финале турнира в США

За последние 40 лет она стала третьей спортсменкой, победившей первую и вторую ракетки мира на одном турнире до своего 18-летия 17-летняя россиянка Мирра Андреева в финале турнира в Индиан-Уэллсе победила лучшую теннисистку мира – белоруску Арину Соболенко.