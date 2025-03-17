Россиянка Мирра Андреева обыграла лучшую теннисистку мира в финале турнира в США

За последние 40 лет она стала третьей спортсменкой, победившей первую и вторую ракетки мира на одном турнире до своего 18-летия 17-летняя россиянка Мирра Андреева в финале турнира в Индиан-Уэллсе победила лучшую теннисистку мира – белоруску Арину Соболенко.
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