Ученые создали «гибридных мышей» с человеческим мозгом: революция в лечении неврологических заболеваний

Представьте себе мышь, в чьем мозгу за несколько месяцев разросся кусочек человеческого органа. Это не фантастика — это реальность, созданная учеными, которые впервые успешно пересадили органоиды человеческого мозга мышам, лишенным собственной коры головного мозга.