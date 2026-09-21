Ученые создали «гибридных мышей» с человеческим мозгом: революция в лечении неврологических заболеваний

Представьте себе мышь, в чьем мозгу за несколько месяцев разросся кусочек человеческого органа. Это не фантастика — это реальность, созданная учеными, которые впервые успешно пересадили органоиды человеческого мозга мышам, лишенным собственной коры головного мозга.
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