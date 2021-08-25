Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского краяПолитикаВладимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в РоссииПо словам президента, в вопросах жилищной сферы у властей есть ещё много нерешённых задач .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовКак я понимаю это предложение касается истребления поголовно всех малоимущих, бесквартирных и тех, у кого нет возможности купить или арендовать(за весьма умеренную плату, раза в 2 большую чем средняя пенсия по стране) приличную 7-ми комнатную квартиру. Цены на квартиры, например у нас в Сахалинской области, такие, что за 3 жизни на 1-но комнатную не заработаешь. Просто квартиру для проживания, даже не в собственность, получить законным способом невозможно. И как ВВП собрался закрывать квартирный вопрос? Только полнвым истреблением нуждающихся, иных способов, по крайней мере сейчас, в РФ нет.Комментировать
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