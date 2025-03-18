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Ученый Петрукович: вопреки прогнозам, мощной магнитной бури 18 марта не будет

Ученый Петрукович: вопреки прогнозам, мощной магнитной бури 18 марта не будет

Март оказался "богат" на магнитные бури на Земле на фоне возросшей солнечной активности. Ожидалась очередная вспышка 18 марта, однако прогноз не сбылся – в ближайшее время мощного возмущения магнитного поля не будет, рассказал 360.

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