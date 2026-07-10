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Жезуш о Роналду: «Это не проблема ни для сборной, ни для меня. Криштиану – символ Португалии. Он хотел завершить карьеру в «Аль-Насре», нужно поговорить с ним»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос о роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

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