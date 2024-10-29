Путин уравняет зарплаты столичных и региональных бюджетников

Президент России Владимир Путин выровняет уровень жизни столичных и региональных бюджетников. На пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024» глава государства призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах.
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