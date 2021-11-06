За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6880 2 Санкт-Петербург 3138 3 Московская область 3085 4 Самарская область 1621 5 Воронежская область 795 6 Нижегородская область 795 7 Республика Крым 776 8 Свердловская область 741 9 Красноярский край 719 10 Пермский край 711 11 Республика Башкортостан 669 12 Ростовская область 648 13 Саратовская область 638 14 Смоленская область 598 15 Омская область 578 16 Ульяновская область 558 17 Челябинская область 554 18 Иркутская область 538 19 Брянская область 521 20 Алтайский край 503 21 Хабаровский край 502 22 Ставропольский край 486 23 Архангельская область 474 24 Волгоградская область 465 25 Липецкая область 414 26 Оренбургская область 407 27 Республика Коми 405 28 Тверская область 398 29 Ленинградская область 398 30 Вологодская область 395 31 Удмуртская Республика 392 32 Новосибирская область 390 33 Калининградская область 387 34 Пензенская область 387 35 Забайкальский край 372 36 Курская область 356 37 Белгородская область 354 38 Севастополь 349 39 Тюменская область 348 40 Орловская область 344 41 Приморский край 341 42 Кемеровская область 321 43 Владимирская область 320 44 Краснодарский край 309 45 Новгородская область 290 46 Псковская область 290 47 Республика Саха (Якутия) 290 48 Ярославская область 280 49 Томская область 269 50 Тульская область 269 51 Республика Карелия 264 52 Астраханская область 264 53 Кировская область 263 54 Ханты-Мансийский автономный округ 261 55 Мурманская область 251 56 Рязанская область 244 57 Республика Хакасия 234 58 Ивановская область 226 59 Республика Татарстан 217 60 Курганская область 216 61 Тамбовская область 208 62 Костромская область 205 63 Республика Бурятия 203 64 Калужская область 203 65 Амурская область 195 66 Республика Чувашия 182 67 Республика Мордовия 167 68 Республика Дагестан 163 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144 70 Кабардино-Балкарская Республика 135 71 Республика Марий Эл 127 72 Чеченская Республика 114 73 Сахалинская область 104 74 Республика Северная Осетия-Алания 104 75 Карачаево-Черкесская Республика 85 76 Республика Ингушетия 82 77 Республика Адыгея 79 78 Республика Тыва 70 79 Республика Алтай 52 80 Еврейская автономная область 47 81 Республика Калмыкия 47 82 Камчатский край 46 83 Магаданская область 31 84 Чукотский автономный округ 18 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 755 930 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.