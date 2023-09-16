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«Другого гаранта безопасности в регионе нет»: на Украине в шоке от антироссийских выходок Пашиняна

«Другого гаранта безопасности в регионе нет»: на Украине в шоке от антироссийских выходок Пашиняна

Кавказ оказался на пороге новой войны. И без поддержки России у Армении нет ни единого шанса выстоять против объединенных сил Азербайджана и Турции.

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