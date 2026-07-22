БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За грантом езжай в Азербайджан. Плющенко просит у России 24 млн на своё ледовое шоу

За грантом езжай в Азербайджан. Плющенко просит у России 24 млн на своё ледовое шоу

В Сети разгорелся скандал, из-за того, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила из бюджета 24,1 миллиона рублей на ледовый спектакль В документах позиционируется как инструмент продвижения «традиционных духовно-нравственных ценностей русского народа», защиты детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне» и объединения поколений.

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Комментарии
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ч
чак
Наглый тип, просит еще и денег.
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4 н.
Алекс Сэм
Ну с такой крышей чтоб не попросить, так вся хохма в том что ещё и выдадут может быть даже больше...
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4 н.
ВС
Владимир Соловьев
У плющенко пир во время войны!
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4 н.