За грантом езжай в Азербайджан. Плющенко просит у России 24 млн на своё ледовое шоу

В Сети разгорелся скандал, из-за того, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила из бюджета 24,1 миллиона рублей на ледовый спектакль В документах позиционируется как инструмент продвижения «традиционных духовно-нравственных ценностей русского народа», защиты детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне» и объединения поколений.
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