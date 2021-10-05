Читатели Die Welt назвали начало закачки газа в Северный поток — 2 хорошей новостью

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2".
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии