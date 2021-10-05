Мировое обозрение

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Читатели Die Welt назвали начало закачки газа в Северный поток — 2 хорошей новостью

Читатели Die Welt назвали начало закачки газа в Северный поток — 2 хорошей новостью

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2".

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