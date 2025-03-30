Тревожные сигналы из Центробанка

«Кремлёвская табакерка»: как подготовка к кризису расколола власть «Если СВО не закончится к июню, ситуация станет трагической» Центральный банк России запустил серию стресс-тестов для оценки устойчивости финансовой системы к экстремальным сценариям.
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