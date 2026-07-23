Тарбаев: закон об основах туристской деятельности в РФ обновлён на 50 %

В восьмом созыве ГД был реализован эволюционный подход к законодательным изменениям в сфере туризма: вместо принятия новых законов были внесены поправки в действующее законодательство, что позволило обеспечить «бесшовный» переход от старых норм к новым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии