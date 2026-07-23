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Тарбаев: закон об основах туристской деятельности в РФ обновлён на 50 %

Тарбаев: закон об основах туристской деятельности в РФ обновлён на 50 %

В восьмом созыве ГД был реализован эволюционный подход к законодательным изменениям в сфере туризма: вместо принятия новых законов были внесены поправки в действующее законодательство, что позволило обеспечить «бесшовный» переход от старых норм к новым.

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