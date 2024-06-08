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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан уверен, что Мбаппе станет лучшим французским футболистом в истории: «Глядя на него, думаю, что он превзойдет всех»

– Можно ли сравнить его с такими великими французскими футболистами, как Жюст Фонтен, Раймон Копа, сам Зинедин Зидан? – Думаю, он превзойдет всех.

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