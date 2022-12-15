«Неприятель с бедными остатками бежал»

Неизвестный художник. Отъезд Наполеона из армии в 1812 г. Положение французской армии После Березины (Гибель Великой армии Наполеона на Березине) Наполеон, избежав окружения, планировал остановиться в Вильне и продолжить кампанию в 1813 году.