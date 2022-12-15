БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Росси
    Всё решает один человек, он же и боится. А мы... мы языками чешем...БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ У...
  • Сергей Росси
    Ну это ты врёшь, Надя. Хохлушка -провокатор. Я тебя знаю.БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ У...
  • Борис
    Какова тут роль Турции? Они могут воспользоваться тем, что России сейчас не до Карабаха? --- глупый и провокационный ...Пашинян доигрался...

«Неприятель с бедными остатками бежал»

«Неприятель с бедными остатками бежал»

Неизвестный художник. Отъезд Наполеона из армии в 1812 г. Положение французской армии После Березины (Гибель Великой армии Наполеона на Березине) Наполеон, избежав окружения, планировал остановиться в Вильне и продолжить кампанию в 1813 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх