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«Сербия будет другой страной» - Вучич прокомментировал победу своего политического блока на выборах

«Сербия будет другой страной» - Вучич прокомментировал победу своего политического блока на выборах

В Сербии состоялись парламентские выборы. После подсчёта большей части поданных гражданами страны голосов лидирующее место занимает блок действующего главы государства Александра Вучича, названный «Сербия не должна останавливаться» (сербск.

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