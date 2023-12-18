«Сербия будет другой страной» - Вучич прокомментировал победу своего политического блока на выборах

В Сербии состоялись парламентские выборы. После подсчёта большей части поданных гражданами страны голосов лидирующее место занимает блок действующего главы государства Александра Вучича, названный «Сербия не должна останавливаться» (сербск.
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