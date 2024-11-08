Россияне приезжали в Оман на 25% чаще в 2024 году

За последние 12 месяцев россияне приезжали в Оман на 25% чаще, чем годом ранее. Растущая популярность связана с тем, что люди активно ищут новые направления для отдыха и справедливо обращают внимание на эту страну — комфортную, безопасную, более аутентичную, чем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с древней культурой, самобытной кулинарией и приятным климатом.