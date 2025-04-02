Германия переживает за золото, которое находится в США

Спустя несколько лет вопрос о необходимости срочного возвращения золота вновь поднимается.Согласно данным издания «Politico», золотой запас Германии, оцениваемый более чем в 100 миллиардов евро, уже несколько лет находится на хранении в Федеральном резерве Нью-Йорка.