В СКР заинтересовались историей с почти 20-летним долгостроем в Сочи

В СКР заинтересовались историей с почти 20-летним долгостроем в СочиВ информационный центр СКР поступило обращение от жителя Сочи о нарушении прав более 100 семей, почти 20 лет назад заключивших инвестиционные договоры со строительной компанией ООО «Дельта-Стройсервис» на строительство многоквартирного дома на улице Вишневой в Сочи.