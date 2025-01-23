В СКР заинтересовались историей с почти 20-летним долгостроем в Сочи

В СКР заинтересовались историей с почти 20-летним долгостроем в СочиВ информационный центр СКР поступило обращение от жителя Сочи о нарушении прав более 100 семей, почти 20 лет назад заключивших инвестиционные договоры со строительной компанией ООО «Дельта-Стройсервис» на строительство многоквартирного дома на улице Вишневой в Сочи.
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