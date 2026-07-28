Беспилотники повредили многоквартирный и несколько частных домов в Подмосковье

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, за десять часов к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве.
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