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Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается провести переговоры с британским и французским коллегами, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться создать альянс с Лондоном и Парижем «для спасения Украины» от сделки, которую избранный президент США Дональд Трамп собирается навязать Киеву.

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