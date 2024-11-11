Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается провести переговоры с британским и французским коллегами, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться создать альянс с Лондоном и Парижем «для спасения Украины» от сделки, которую избранный президент США Дональд Трамп собирается навязать Киеву.
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