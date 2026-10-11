Стилист Ким: коричневый не идет людям со славянской внешностью

Коричневый цвет, ставший очень модным в последние пару лет, идет далеко не всем. Об этом в беседе с 360.
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