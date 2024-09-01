Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Avia.pro - СМИ Ах, какой живописный эпизод развернулся на просторах московской столицы — словно кадры из какого-то захватывающего блокбастера! Московский клуб единоборств «Ермак» превратился в арену для настоящего экшена, когда туда с рейдом нагрянули правоохранители.