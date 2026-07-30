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Таунхаусы за 239 млн рублей. Наследники Жириновского распродают элитную недвижимость

Таунхаусы за 239 млн рублей. Наследники Жириновского распродают элитную недвижимость

Объекты на Нежинской улице, где умерший лидер ЛДПР прожил свыше 20 лет, выставлены на торги Часть имущества, доставшегося наследникам Владимира Жириновского после смерти основателя ЛДПР, уходит с молотка.

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