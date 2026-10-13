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Fed Governor Denounces Trump’s New Probe

“Lisa Cook on Tuesday challenged President Trump’s latest attempt to remove her from her role as a Federal Reserve governor, questioning the objectivity of a White House investigation into unproven allegations that she committed mortgage fraud,” the New York Times reports.

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