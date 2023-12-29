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Владимир Корнилов: Украина угрожает задержками выплат пенсий без западной помощи

Владимир Корнилов: Украина угрожает задержками выплат пенсий без западной помощи

Financial Times: «Киев предупреждает о задержках пенсий и выплат без западной помощи». Я представляю, как западные читатели сходят с ума от таких «угроз» Украины: мол, если вы нам вовремя не выделите деньги, мы не заплатим своим гражданам пенсии! А само правительство Украины не пробовало как-то зарабатывать? Или в чем его функционал? Исключительно в перераспределении западных финансовых потоков? Так этим может заняться какой-нибудь почтовый служащий где-нибудь за пределами Украины.

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