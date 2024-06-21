Япония ввела санкции против китайских и индийских компаний

Япония вводит санкции против китайских компаний, обвиняя их в поддержке СВО РФ на Украине. Эти меры стали первым случаем, когда Токио ввел санкции против китайских компаний из-за их предполагаемой поддержки России в военном конфликте с Украиной, сообщает Al Jazeera.
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