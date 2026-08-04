ЗРПК «Панцирь» эффективно уничтожает дроны ВСУ в зоне СВО из засад

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» демонстрируют высокую эффективность в уничтожении дальнобойных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).
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