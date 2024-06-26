В Ивановском районе зарегистрировано ДТП с автобусом

В 10-06 в Ивановском районе на 5-ом километре автомобильной дороги «Иваново-Ярославль» 59-летний водитель автобуса (рейс «Владимир – Ярославль», 20 пассажиров), при выполнении маневра обгон, совершил столкновение с поворачивающим налево трактором «Беларус» под управлением 56-летнего мужчины, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.