Супермодель Беллу Хадид обвинили в чрезмерной худобе из-за фото в кожаном лифе

Супермодель Белла Хадид напугала фанатов чрезмерной худобой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 28-летняя Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как на этой неделе ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи "Красота" в Париже.
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