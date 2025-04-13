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Супермодель Беллу Хадид обвинили в чрезмерной худобе из-за фото в кожаном лифе

Супермодель Беллу Хадид обвинили в чрезмерной худобе из-за фото в кожаном лифе

Супермодель Белла Хадид напугала фанатов чрезмерной худобой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 28-летняя Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как на этой неделе ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи "Красота" в Париже.

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