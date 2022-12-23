Шикарная Новогодняя композиция из старой посуды и дешёвых игрушек

Из старой, ненужной посуды и ещё нескольких деталей можно создать шикарную новогоднюю композицию, которая привнесёт ощущение праздника в дом! Сделайте её уже сегодня! Согните вилку, горячим клеем прикрепите её к стакану, а вилку — к тарелке.