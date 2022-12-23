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Шикарная Новогодняя композиция из старой посуды и дешёвых игрушек

Шикарная Новогодняя композиция из старой посуды и дешёвых игрушек

Из старой, ненужной посуды и ещё нескольких деталей можно создать шикарную новогоднюю композицию, которая привнесёт ощущение праздника в дом! Сделайте её уже сегодня! Согните вилку, горячим клеем прикрепите её к стакану, а вилку — к тарелке.

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