Глава киевского режима Владимир Зеленский в резком тоне в своем Telegram-канале набросился на премьера Словакии Роберта Фицо из-за его нежелания покупать дорогой газ у США и стремления поддерживать отношения с Россией.
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