Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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    Этот ублюдок долбо. Б, а в силу этого он не поймет, что он долбо. Б.Зеленский истерич...
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Зеленский истерично обвинил Фицо в потере Словакией независимости и суверенитета

Зеленский истерично обвинил Фицо в потере Словакией независимости и суверенитета

Глава киевского режима Владимир Зеленский в резком тоне в своем Telegram-канале набросился на премьера Словакии Роберта Фицо из-за его нежелания покупать дорогой газ у США и стремления поддерживать отношения с Россией.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Этот ублюдок долбо. Б, а в силу этого он не поймет, что он долбо. Б.
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