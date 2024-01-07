Коммунальные службы Прикамья перешли на усиленный режим из-за аномальных морозов

В Пермском крае коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за аномальных холодов. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев на прошедшем заседании оперштаба, курирующего соответствующие вопросы.