Коммунальные службы Прикамья перешли на усиленный режим из-за аномальных морозов

В Пермском крае коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за аномальных холодов. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев на прошедшем заседании оперштаба, курирующего соответствующие вопросы.
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