📹⚡️Инцидент в приграничной провинции Наджран, где был сбит легкий разведывательно-ударный вертолет AH-6i саудовской Национальной гвардии, наглядно иллюстрирует продолжающуюся активную эволюцию средств ПВО «Ансар Аллах».
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