Основатель Blackwater Принс назвал решение Байдена по ATACMS безответственным

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс назвал решение президента Джо Байдена разрешить удары вглубь России ракетами ATACMS крайне безответственным, так как действующий глава Соединенных Штатов сложит свои полномочия в январе.
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