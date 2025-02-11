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Массированный удар «Калибрами» по Украине признали одним из самых мощных за время СВО

Массированный удар «Калибрами» по Украине признали одним из самых мощных за время СВО

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. В ночь на 11 февраля Вооруженные силы России нанесли масштабный ракетный удар по военным объектам на территории Украины, который военный эксперт Василий Дандыкин назвал одним из самых мощных за весь период спецоперации.

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