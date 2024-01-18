СБУ не дремлет: ТОП-8 способов отлова уклонистов на Украине Ирэн ОрлонскаяПо данным украинских СМИ, власти Днепра (бывший Днепропетровск) стремятся активизировать работу по выявлению и привлечению к ответственности тех, кто уклоняется от воинской службы.
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