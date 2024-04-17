Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

Адвокат Дубинин: помимо ипотеки существует лизинг и рассрочка от застройщиков Помимо ипотеки существуют и другие механизмы, которые могут помочь россиянам в покупке квартиры, рассказал соучредитель адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин.