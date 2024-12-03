В администрации Белогорского района прошла церемония вручения государственных наград родственникам погибших бойцов СВО

Государственными наградами «Орденом Мужества» посмертно удостоены Андрей Васильевич Тарапузов – рядовой, наводчик оператор второго мотострелокового отделения штурмового взвода штурмовой роты батальона морской пехоты, Александр Владимирович Михальчишин – рядовой, стрелок мотострелкового отделения, Станислав Олегович Калько – гвардии младший сержа.
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