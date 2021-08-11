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Признание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг.

Признание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг.

В студии Политической России общественный деятель, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

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Борис Осипов
Необходимо вопрос о геноциде советских людей поднять на уровень международный...
Жанна Чешева (Баранова)
Для начала хотя бы у себя начать
Борис Осипов
Нужна политическая воля...
Владимир Eвтушенко
Желание хорошее. Но кто будет поднимать этот вопрос? Власти РФ недалеко ушли от Гитлера в своей ненависти к СССР
Надежда Филипченко
Геноцид советского народа успешно возобновился новой властью.. И преуспели в этом почище Гитлера. Лицемеры...

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