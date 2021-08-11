Признание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг.

Мы из Советского СоюзаБизнес и финансыПризнание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. В студии Политической России общественный деятель, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповНеобходимо вопрос о геноциде советских людей поднять на уровень международный...Жанна Чешева (Баранова)Для начала хотя бы у себя начатьБОБорис ОсиповНужна политическая воля...Владимир EвтушенкоЖелание хорошее. Но кто будет поднимать этот вопрос? Власти РФ недалеко ушли от Гитлера в своей ненависти к СССРНадежда ФилипченкоГеноцид советского народа успешно возобновился новой властью.. И преуспели в этом почище Гитлера. Лицемеры...Комментировать
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