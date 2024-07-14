Скрытые ниши водопада Кейв-Ривер Гуйян Китай

Водопад Кейв-Ривер назван в честь того факта, что под ним есть отверстия, через которые можно пройти, он расположен на реке Вэнъань в 13 километрах к северу от уезда Вэнъань, Цяньнань Буйи и Мяоской автономной префектуры, провинция Гуйчжоу.
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