Защитник сборной Молдовы выбыл на долгое время из-за травмы

Защитник сборной Молдовы по футболу (72 игры, 2+1) и «Болуспора» из 2-го дивизиона Турции Вячеслав Посмак повредил переднюю и заднюю крестообразные связки, из-за чего может пропустить до полугода "Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя хорошо и постепенно восстанавливаюсь.