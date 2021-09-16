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Google,Facebook и Twitter могут добавить в госказну миллиарды

Google,Facebook и Twitter могут добавить в госказну миллиарды

Роскомнадзор намерен наказать рублем мировые IT-гиганты — Google, Facebook и Twitter . К ним могут быть применены оборотные штрафы за неудаление запрещенного контента, заявил в четверг, 16 сентября, заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

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