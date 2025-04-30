Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская купила недвижимость в Астане. О своем приобретении она рассказала при посещении местного центра обслуживания населения, который является аналогом МФЦ, ее слова передает пресс-служба казахстанской госкорпорации «Правительство для граждан».