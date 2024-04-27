Число подтопленных паводком жилых домов в РФ снизилось до 11,1 тысячи

В России сократилось число жилых домов, которые подтоплены паводком. Оно уменьшилось почти на 3 тыс. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Там указали, что число подтопленных домов составляет 11,1 тыс.
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