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Нижегородская правда

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Т2 начала принимать абонентскую плату цифровым рублем

Т2 начала принимать абонентскую плату цифровым рублем

T2, российский оператор мобильной связи, в соответствии с новым законодательством интегрирует третью форму национальной валюты – цифровой рубль.

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