Шпион, выйди вон: РЕН ТВ покажет третий сезон сериала «СМЕРШ»

К 80-летию Великой Победы РЕН ТВ подготовил сюрприз для зрителей. 8 мая на телеканале выходит сериал «СМЕРШ 3» — продолжение популярного исторического боевика о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.