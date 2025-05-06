Шпион, выйди вон: РЕН ТВ покажет третий сезон сериала «СМЕРШ»

К 80-летию Великой Победы РЕН ТВ подготовил сюрприз для зрителей. 8 мая на телеканале выходит сериал «СМЕРШ 3» — продолжение популярного исторического боевика о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.
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